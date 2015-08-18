دويتو غنائي يجمع راغب علامة وأروى باللهجة اليمنية

طرحت الفنانة أروى على حسابيها في موقعي "تويتر" و"إنستغرام" فيديو غنائياً، يجمعها بالسوبر ستار راغب علامة، وهما يؤديان سوياً أغنية "سر حبي فيك غامض".

وكانت أروى قد شاركت راغب علامة أداء هذه الأغنية، أثناء استضافتها له في برنامج "خليها علينا"، وسألته عن مدى استعداده للغناء باللهجة اليمنية، فاختار أغنية "سر حبي فيك غامض" للمطرب اليمني الكبير أبو بكر سالم، وأكد أنها من الأغنيات المفضّلة لديه.

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