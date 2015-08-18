مهرجان السعيدية السينمائي يحتفي بالفن "بلا حدود"

تنظم جمعية "الأمل للتعايش والتنمية"، مهرجانها السينمائي الأول في مدينة السعيدية شرق المغرب، وهي المرة الأولى التي تشهد المدينة الشاطئية، التي تقع على حدود الجزائر، مهرجاناً يحتفي بنجوم الفن السابع تحت شعار سينما "بلا حدود".

ويستضيف المهرجان أفلاماً من هولندا وفرنسا والمغرب والجزائر وغيرها من دول الجوار، كما سيتمّ تكريم الممثلة المغربية مجيدة بنكيران والمخرج هشام عين الحياة. ويقدّم المهرجان فكرة جديدة وهي السينما للجميع في فضاءات المدينة، حيث سيكون للزائرين والسياح فرصة مشاهدة أفلام في الهواء الطلق.

ويرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائي ميلودي شغموم، في المهرجان الذي سيخصص جائزتين؛ الأولى هي جائزة الجوهرة الكبرى لأفضل فيلم طويل، والثانية جائزة البرتقال لأفضل فيلم قصير.

ويتخلّل المهرجان فقرات فنية وندوات فكرية، وينطلق في يوم 25 آب/أغسطس لغاية 29 منه.

ويعتبر المنظمون أنّ رمزية المهرجان تهدف إلى إلغاء الحدود مهما كانت بوساطة الفن السابع، الذي يعدّ أداة تواصل ورسالة تسامح إلى كلّ الناس.

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