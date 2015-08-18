أخبار عاجلة

حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مهرجان السعيدية السينمائي يحتفي بالفن "بلا حدود"

Google+ Print
مهرجان السعيدية السينمائي يحتفي بالفن "بلا حدود" مهرجان السعيدية السينمائي يحتفي بالفن "بلا حدود"

الثلاثاء 18-08-2015 02:52

تنظم جمعية "الأمل للتعايش والتنمية"، مهرجانها السينمائي الأول في مدينة السعيدية شرق المغرب، وهي المرة الأولى التي تشهد المدينة الشاطئية، التي تقع على حدود الجزائر، مهرجاناً يحتفي بنجوم الفن السابع تحت شعار سينما "بلا حدود".

ويستضيف المهرجان أفلاماً من هولندا وفرنسا والمغرب والجزائر وغيرها من دول الجوار، كما سيتمّ تكريم الممثلة المغربية مجيدة بنكيران والمخرج هشام عين الحياة. ويقدّم المهرجان فكرة جديدة وهي السينما للجميع في فضاءات المدينة، حيث سيكون للزائرين والسياح فرصة مشاهدة أفلام في الهواء الطلق.

ويرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائي ميلودي شغموم، في المهرجان الذي سيخصص جائزتين؛ الأولى هي جائزة الجوهرة الكبرى لأفضل فيلم طويل، والثانية جائزة البرتقال لأفضل فيلم قصير.

ويتخلّل المهرجان فقرات فنية وندوات فكرية، وينطلق في يوم 25 آب/أغسطس لغاية 29 منه.

ويعتبر المنظمون أنّ رمزية المهرجان تهدف إلى إلغاء الحدود مهما كانت بوساطة الفن السابع، الذي يعدّ أداة تواصل ورسالة تسامح إلى كلّ الناس.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي