أخبار عاجلة

حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"بلاها لحمة يا جزارين" حملة بجرجا سوهاج لمقاطعة اللحوم

Google+ Print
"بلاها لحمة يا جزارين" حملة بجرجا سوهاج لمقاطعة اللحوم "بلاها لحمة يا جزارين" حملة بجرجا سوهاج لمقاطعة اللحوم
"بلاها لحمة يا جزارين" تبنى بعض المواطنين فى مدينة جرجا التابعة لمحافظة سوهاج حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بمقاطعة اللحوم الطازجة والبلدى، وهو ما دعت له مجموعة من سيدات الصعيد وشبابها، وبدأت من يوم السبت 15/8/2015 ولمدة شهر وهذا بسبب استمرار زيادة فى اللحوم حتى وصلت سعر الكيلو 90 جنيها.

واقترح بعض الشباب المشاركين فى هذه الحملة طبع أوراق دعاية تحت شعار "بلاها لحمة" لتصل إلى كل الناس بشارع الجرجاوى، وقالوا أيضا أنهم بحاجة إلى مشاركة الجميع، وإذا قاطعوا الناس منتجات اللحوم الغالية لمدة 30 يومًا فقط تكدست فى الثلاجات والمخازن وستنخفض مبيعاتها وسيصبح التجار مرغمون على خفض أسعارها.

وقد حدد النشطاء مدة وقدرها شهر للمقاطعة، هذا يذكرنا بالمقاطعة التاريخية التى تبنها الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" عندما طلب من عموم الشعب مقاطعه شراء اللحمة نظرا لزيادة الأسعار واستغلال الجزارين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق

عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق

أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية

قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية