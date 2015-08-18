"بلاها لحمة يا جزارين" حملة بجرجا سوهاج لمقاطعة اللحوم

"بلاها لحمة يا جزارين" تبنى بعض المواطنين فى مدينة جرجا التابعة لمحافظة سوهاج حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بمقاطعة اللحوم الطازجة والبلدى، وهو ما دعت له مجموعة من سيدات الصعيد وشبابها، وبدأت من يوم السبت 15/8/2015 ولمدة شهر وهذا بسبب استمرار زيادة فى أسعار اللحوم حتى وصلت سعر الكيلو 90 جنيها.

واقترح بعض الشباب المشاركين فى هذه الحملة طبع أوراق دعاية تحت شعار "بلاها لحمة" لتصل إلى كل الناس بشارع الجرجاوى، وقالوا أيضا أنهم بحاجة إلى مشاركة الجميع، وإذا قاطعوا الناس منتجات اللحوم الغالية لمدة 30 يومًا فقط تكدست فى الثلاجات والمخازن وستنخفض مبيعاتها وسيصبح التجار مرغمون على خفض أسعارها.

وقد حدد النشطاء مدة وقدرها شهر للمقاطعة، هذا يذكرنا بالمقاطعة التاريخية التى تبنها الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" عندما طلب من عموم الشعب مقاطعه شراء اللحمة نظرا لزيادة الأسعار واستغلال الجزارين.



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