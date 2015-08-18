ضبط مصنعين لتعبئة زيوت الطعام منتهية الصلاحية بالشرقية

أعلنت مديرية التموين بالشرقية، عن ضبط مصنعين لإعادة تعبئة زيوت الطعام بمركز ديرب نجم، وبيعها في الأسواق مما يشكل خطورة على صحة المواطنين، وتم التحفظ على كمية كبيرة من الزيوت وإحالتهم للنيابة.

في حملة مكبرة تم ضبط صاحب المصنع لحيازته وعرضه زيت طعام منتهي الصلاحيه وإعادة تعبئة في عبوات تخص الغير بقصد الغش والتدليس وتم التحفظ علي 85 لتر وتحرير المحضر 28 لسنة 2015 جنح ديرب نجم ، كما تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة زيت طعام بذات المركز، وذلك لإقامة نشاط تجاري بدون ترخيص وحياته زيت طعام مجهول المصدر وعدم نظافه المصنع وتم التحفظ علي 5000لتر زيت تحت تصرف النيابه العامه و تحررمحضر 51 لسنة 2015 جنح اقتصادية.

كما شنت إدارة تموين العاشر من رمضان فجر اليوم الاثنين حملة مكثفة على محطة بنزين "درين اويل موبيل" بالمنطقة الصناعية الثانية ملك " ف .ع " ، وتم ضبط 30 الف لتر سولار أثناء تحميلها وبيعها للسوق السوداء .