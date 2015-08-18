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رئيس أساقفة دير"سانت كاترين" يكرم وفد قافلة جامعة قناة السويس

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رئيس أساقفة دير"سانت كاترين" يكرم وفد قافلة جامعة قناة السويس رئيس أساقفة دير"سانت كاترين" يكرم وفد قافلة جامعة قناة السويس
قام الأب يتف الله ميخائيل رئيس أساقفة دير سانت كاترين بتكريم الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مجهودات القافلة وتم تسليم كتب قيمة عن تاريخ وجغرافية سيناء كهدية تذكارية .

وقال رئيس الأساقفة أنهم يشكرون جهد الجامعة ووصولها لهذه المنطقة النائية في حين نقل الدكتور عاطف أبو النور تحيات وأمنيات الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة لرئيس الأساقفة.

و قال الدكتور عاطف أن الجامعة على استعداد لتقديم أي خدمات في أي وقت حتى في عدم تواجد القافلة في سيناء عن طريق نقل الحالات التى يُستدعى علاجها إلى المستشفيات الجامعية وأن الجامعة لن تبخل بتقديم خدماتها لاهالى سيناء كلهم

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مصر 365