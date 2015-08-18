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جامعة دمياط تناقش مقترح إنشاء متحف أثرى ومعمل تحاليل طبية

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جامعة دمياط تناقش مقترح إنشاء متحف أثرى ومعمل تحاليل طبية جامعة دمياط تناقش مقترح إنشاء متحف أثرى ومعمل تحاليل طبية
ناقش مجلس شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة دمياط برئاسة الدكتور سيد دعدوع نائب رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس جامعة دمياط مقترح المقدم من الدكتور الحسينى أبو العطا أستاذ التاريخ اليونانى والرومانى وعضو المجلس بإقامة عدة معارض وندوات لأحياء التراث وإقامة متاحف متنوعة لخدمة طلاب وأساتذة كليات الجامعة.

وأكد أبو العطا أن دمياط تعتبر متحفا أثريا معماريا بما تحتويه من المبانى الدينية الأثرية، وأغلبها من المساجد والتى شيدت على مر العصور التاريخية.

كما عرض نائب رئيس الجامعة مسودة البروتوكول التعاون بين جامعة دمياط والمركز القومى للترجمة لخدمة طلاب وأساتذة الجامعة فى مجال الترجمة، كما عرض المجلس فكرة إنشاء وحدة تحاليل طبية تتبع الجامعة وتخدم المجتمع وكذلك، استعدادات كل كلية لاستقبال العام الدراسى الجديد، فيما يخص مجال البيئة والصحة والسلامة المهنية، ودور الجامعة فى محو الأمية المجتمعية.

وكان المجلس قد نعى وفاة المفغور لها والدة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقراء الفاتحة ترحما على روحها .

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مصر 365