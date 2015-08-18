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"الاستشارات الهندسية" بجامعة المنوفية تشارك بالمشروع القومى لصيانة المدارس

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"الاستشارات الهندسية" بجامعة المنوفية تشارك بالمشروع القومى لصيانة المدارس "الاستشارات الهندسية" بجامعة المنوفية تشارك بالمشروع القومى لصيانة المدارس
صرح الدكتور مصطفى الشبينى، مدير عام مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة المنوفية، بأنه تم تكليف المركز وهو وحدة ذات طابع خاص فى المشاركة بالمشروع القومى لصيانة المدارس على مستوى الجمهورية بناء على قرار رئيس الوزراء.

وتم تشكيل لجنة هندسية وفنية من أساتذة كلية الهندسة واستشاريين فى التخصصات المعمارية والهندسية المختلفة لعمل المعاينات المطلوبة فى مدارس المحافظات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة الأبنية التعليمية، حيث يتم الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى.
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