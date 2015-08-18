1500 جنيه غرامة لكل سيارة فى إزالة إشغالات الطريق بالإسكندرية

شن حى شرق بإشراف اللواء سعيد الفوال رئيس الحى، حملة لإزالة إشغالات الطريق، حيث قامت إدارة إشغال الطريق بكلبشة السيارات أمام 4 معارض سيارات وتحرير محضر بغرامة 1500 جنيه لكل سيارة.

من جهة أخرى رفع حى شرق، تحت إشراف معاون رئيس الحى للنظافة والتجميل، 239 طنا من المخلفات والقمامة بأماكن متفرقة بنطاق الحى، من المحمودية قبلى، ومنطقة أبى سليمان والسيوف وسموحة والتربة المردومة والمحمودية، وشارع الفتح أمام محطة ترام شدس، وباكوس أمام بيع المصنوعات وشارع محطة شدس، وشارع مصطفى كامل أمام سينما ليلى، وجار استمرار ومتابعة رفع المخلفات بنطاق الحى على مدار ثلاث ورديات باليوم.

كما رفع حى المتنزه أول بقيادة اللواء أحمد أبو طالب رئيس الحى، 349 طنا من المخلفات والقمامة بأماكن متفرقة بنطاق الحى.