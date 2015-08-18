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مبروك عطية: تعطر المرأة خارج المنزل"ليس زنا" ويجب ألا يكون"مناداة للرجال"

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مبروك عطية: تعطر المرأة خارج المنزل"ليس زنا" ويجب ألا يكون"مناداة للرجال" مبروك عطية: تعطر المرأة خارج المنزل"ليس زنا" ويجب ألا يكون"مناداة للرجال"
قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن تعطر المرأة أثناء سيرها في المناطق والميادين العامة لا يعد زنا، مشددًا على ضرورة أن تراعى المرأة في وضع العطر ألا يكون لافتًا للآخرين عن بعد أو يعد "مناداة للرجال".

وطالب مبروك، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في " الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر" الاثنين، الأبناء بطاعة الآباء حتى لو كانوا كافرين، إلا في معصية الله، والدعاء لهما دومًا: "وقل رب أرحمهما كما ربيانى صغيرًا".

وأشار مبروك عطية: "إلى أنه يجب أيضًا على الآباء معالجة الأسباب التي من الممكن أن تجعل الابن عاق لهما، قائلاً: "قبل أن نلقي على الأبناء بتهمة العقوق والعصيان، علينا معالجة الأسباب التي تجعلهم كذلك أولاً".


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