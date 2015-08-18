موجز الصحافة المحلية.. "مفاجأة.. قانون الإرهاب مهدد بعدم الدستورية"

تناولت الصحف المحلية العديد من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى.. كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "مفاجأة.. قانون الإرهاب مهدد بعدم الدستورية"، بشأن رصد لخبراء قانونيين ودستوريين أكدوا أن السلطات الواسعة للرئيس فى قانون مكافحة الإرهاب، فضلاً عن العبارات المطاطة التى لا تحدد بدقة جرائم الإرهاب، تهدد فى مجملها بالطعن بعدم دستورية القانون، وتكشف الجريدة عن تقارير أجنبية لفضيحة علاقة منظمة العفو الدولية بجماعة الإخوان الإرهابية، والتحقيق مع ياسمين حسين، المسئولة السابقة بالمنظمة فى اتهامها بتلقى أموال من الجماعة وعلاقتها بعائلة عدلى القزاز القيادى الإخوانى.

وقالت جريدة "الأهرام": بدأت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة اللواء طيار أحمد جنينة رئيس مجلس الإدارة فى الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام، حيث يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية بمطار القاهرة الجوى لراحة ضيوف الرحمن فى رحلات السفر والعودة بعد أداء مناسك الحج، كما قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بتوفير عربات حمل الحقائب حيث تم التعاقد على توريد 4000 عربة لتزويد صالات المطار بها وتكون متاحة أمام جميع المسافرين والقادمين من الخارج.

وبحسب جريدة "الأخبار" طالب تقرير صادر من النيابة الإدارية بضرورة الإسراع فى وضع حلول واتخاذ خطوات جادة للقضاء على صور الفساد الإدارى والمالى داخل وزارة التربية والتعليم قبل تفاقم الوضع وعدم السيطرة عليه.. وكشف التقرير الذى حصلت الأخبار على نسخة منه عن عدد من حالات الفساد التى شهدتها الوزارة والتى حققت فيها النيابة على مدار الأعوام الماضية حتى عام 2014.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم" على لسان مصادر مطلعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف عدداً من خبراء الرى فى الجامعات ووزارة الرى بوضع كراسة استراتيجية لتقييم موقف المفاوضات والنتائج المحتملة للملء الأول لخزان سد النهضة الإثيوبى فى حال عدم الانتهاء من الدراسات فى الموعد المحدد لها خلال 11 شهراً، وفق إعلان المبادئ الموقع فى مارس الماضى بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأبرزت جريدة "الشروق" إحباط قوات الأمن بشمال سيناء، هجوما إرهابيا على كمين الزوارعة جنوب الشيخ زويد، مساء أمس الأول بعد تعرضه لإطلاق نار، أسفر عن إصابة رقيبين، وفى جنوب رفح قتل 4 مسلحين وأصيب 7 فى هجوم على ارتكاب "طويل الأمير" العسكرى، فجر أمس، وأصيب من القوات المسلحة، ضابط برتبة ملازم ،ورقيب.

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