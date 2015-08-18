"الزراعة": مليون و373 ألف حالة تعد على الأراضى.. وإزالة 17% منها فقط

قال المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، إن إجمالى عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا بلغت مليونا 373 ألف حالة، بإجمالى مساحة تصل لـ 60 ألفا و313 فدانا منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، بينما نجحت الحكومة فى إزالة 13 ألفا و282 فدانا بعدد حالات 231 ألف حالة، مؤكدا أن نسبة الإزالة 17% من إجمالى المساحة المتعدى عليها.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم استقبال جميع البلاغات بالتعدى على الأراضى الزراعية من قبل المواطنين بمختلف المحافظات عن طريق الخط الساخن "37499385" بإدارة حماية الأراضى، مؤكدا أنه فور تلقى البلاغات يتم الإزالة الفورية للمتعدين سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين فور وقوعها بالتعاون مع جميع الجهات المسئولة بالمنطقة.

وأضاف "عطية" أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين، لملاحقة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالإزالة الفورية، ومنع توصيل مرافق الكهرباء والمياه إلى للمتعدين للحد من البناء عليها أو التجريف والتشوين، ووقف الأعمال الإنشائية فورا، وتكثيف الحملات من قبل إدارة حماية الأراضى للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات المخالفات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.

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