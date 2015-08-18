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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم تريلا بأتوبيس نقل عام بطريق "الزعفرانة - غارب"

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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم تريلا بأتوبيس نقل عام بطريق "الزعفرانة - غارب" إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم تريلا بأتوبيس نقل عام بطريق "الزعفرانة - غارب"
أصيب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص فيما نجا أكثر من 40 شخصا بعد أن اصطدمت سيارة تريلا بأتوبيس نقل عام بطريق الزعفرانة - غارب شمال البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى.

تلقى الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد اصطدام سيارة تريلا بأتوبيس نقل عام من الخلف بالكيلو 45 طريق الزعفرانة غارب، أسفر عن إصابة 6 أشخاص ونجاة باقى ركاب الأتوبيس.

تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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