المملكة تدين اعتداء الحوثيين الإجرامي على سفارة الإمارات بصنعاء

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداء الإجرامي الذي تعرضت له سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في العاصمة اليمنية صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي.

وأكد المصدر أن هذا العمل الإجرامي يعد اعتداءً صارخاً على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية.

من جانبه كشف مصدر في وزارة الدفاع اليمنية أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أعادت استخدام قاعدة العند الجوية بعد إعادة تأهيلها وصيانتها من قِبَل قوات التحالف العربي. وأوضح المنسق الإعلامي لوزارة الدفاع الدكتور علي البكالي ل«الرياض» أن الجيش الوطني والمقاومة قريبان جداً من تطهير محافظة تعز بشكل كامل، وفي طريقهما لتحرير محافظتي ذمار والحديدة.