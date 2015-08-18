المخابرات اللبنانية توقف شخصًا مرتبط بـ"الأسير" خطط لاستهداف الجيش

أوقفت مخابرات الجيش اللبنانى شخصا مرتبطا بمجموعة الإرهابى الموقوف "أحمد الأسير" كان يخطط لاستهداف الجيش اللبناني.

وذكر بيان للجيش، أن دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبنانى أوقفت فى مدينة صيدا المواطن محمد النقوزي، لارتباطه بمجموعة الإرهابى الموقوف "أحمد الأسير" ، حيث اعترف بلقاء مجموعات إرهابية والتخطيط لإستهداف مراكز الجيش.

وأشار البيان الصادرعن قيادة الجيش اللبنانى، إلى أن التحقيقات بدأت معه تحت إشراف القضاء المختص

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