حالتا وفاة وتسع إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الاثنين، وفاة حالتين بفيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية ، فى حين سجلت تسع إصابات جديدة بالفيروس ، بينما تماثلت حالة للشفاء.

وقالت الوزارة السعودية ، فى بيان مساء أمس ، إن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 1105 حالات بينما بلغت وصلت الوفيات إلى 479 ، وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأضافت أن حالة واحدة تماثلت للشفاء بالرياض ؛ ليرتفع عدد الحالات التى شفيت إلى 590 حالة ، فيما تبقى 33 حالة تحت العلاج بالاضافة إلى ثلاث حالات معزولة منزليا.

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