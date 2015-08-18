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حالتا وفاة وتسع إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

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حالتا وفاة وتسع إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السعودية حالتا وفاة وتسع إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السعودية
أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين، وفاة حالتين بفيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية ، فى حين سجلت تسع إصابات جديدة بالفيروس ، بينما تماثلت حالة للشفاء.

وقالت الوزارة السعودية ، فى بيان مساء أمس ، إن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 1105 حالات بينما بلغت وصلت الوفيات إلى 479 ، وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأضافت أن حالة واحدة تماثلت للشفاء بالرياض ؛ ليرتفع عدد الحالات التى شفيت إلى 590 حالة ، فيما تبقى 33 حالة تحت العلاج بالاضافة إلى ثلاث حالات معزولة منزليا.
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