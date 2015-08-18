حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم الثلاثاء 18 أغسطس – أب 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 18 أغسطس – أب 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 18 أغسطس – أب 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 18 أغسطس – أب 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم يوم الثلاثاء 18 أغسطس – أب 2015

5 - حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 18 أغسطس – أب 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 18 أغسطس – أب 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم يوم الثلاثاء 18 أغسطس – أب 2015

8-حظك اليوم برج العقرب يوم يوم الثلاثاء 18 أغسطس – أب 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم يوم الثلاثاء 18 أغسطس – أب 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم يوم الثلاثاء 18 أغسطس – أب 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 18 أغسطس – أب 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 18 أغسطس – أب 2015

>غالبًا ما تعيش امرأة برج الحمل وحيدة دون رجل وهى كفيلة بالقيام بعمل الرجل إذا غاب عن مكانه، كما أنها قادرة على أن تكون أنثى بكل ما تعنيه الكلمة إذا أرادت ذلك، فإذا ما صدمت فى أحلامها وطموحاتها لا تعرف اليأس والفشل فى تحقيق حلمها سينير لها الطريق لتحقيق حلم آخر، ولابد أن يعلم الرجل أنها كى تحبه لابد أن يكون جدير بها وتكون فخورة به.> امرأة رقيقة تهوى العطور وتزين بيتها بالأزهار الطبيعية والألوان تؤثر على نفسيتها ولذلك على الرجل الذى يحاول لفت نظرها أن يختار ألوانه وملابسه وعطوره بعناية فائقة وهى تحب اللون الأزرق بجميع درجاته.>هدف امرأة الجوزاء الرئيسى البحث عن حب حقيقى والبحث عن زوج كامل يتماشى مع شخصيتها.>هذه المرأة لا تحب النقد أو الاحساس بأن آراءها مرفوضة أو هى نفسها مرفوضة كأنثى ويرجع ذلك إلى عدم ثقتها الكافية بنفسها وترددها وذبذبتها وعلى الرجل الذى يريدها الأقدام على أول خطوة فى كل شىء.>هذه السيدة لا تتحمل الفقر أبدًا، وحتى غير الثرية منهن سوف تستطيع أن تحافظ على مظهرها وأناقتها، وعلى الرجل الذى يرتبط بها أن يطمئن لأنها ستعطيك من حبها ومشاعرها الثمينة الكثير.>امرأة برج العذراء تشعر دائمًا أنها فتاة عذراء وتطلب من زوجها الدلال والحب ولذلك فهى ترتدى قناعًا من الأنانية تبحث به عما يرضيها ويقنعها.>صاحبة برج الميزان تعمل من أجل الحصول على المال لأنها مسرفة جدًا وتسعى للأناقة والشياكة فى كل شىء خاصة ملابسها وبيتها فالجلوس فى مكان غير أنيق وغير نظيف يصيبانها بمشاكل معنوية ونفسية كثيرة وعلى زوجها وعائلتها قبول هذا الشرط عند التعامل معها أو فى حالة اتخاذ قرار الارتباط.>امرأة برج العقرب يجذبها الرجل المهندم ذو الوجه الحسن القوى الناضج الذى يفوقها فى حكمته وثقافته وذكائه لتشعر بامتلاكه لها وتفتخر هى بهذا الامتلاك حب هذه السيدة يختلف عن حب باقى النساء.>امرأة برج القوس تعتمد على نفسها فى كل شىء حتى أنها قد توصف بين عائلتها بالسيدة المنعزلة تميل للاستقلال فى كل شىء ولن تتنازل عنه من أجل الرجل، تحب السفر والتنقل ولكنها فى نفس الوقت تحترم الروابط العائلية والأسرية وتكون الزوجة المثالية إذا وجدت الرجل الذى يتوافق مع أسلوبها فى الحياة.>رغم جمال هذه السيدة الواضح إلا أنها لا تلفت النظر إليها ولا تحب أن تكون تحت الأضواء وقد تجلس فى آخر المكان، ولكن هى تقوم بذلك من أجل أن ترتب لكى تبدأ الرحلة لتكون هى السيدة الأولى وتعتلى قمة الجبل.>تختلف فى بعض الأحيان مع البروتوكولات المعمول بها فى المجتمع لكنها تحترمها وتقدرها ولا تشذ عنها، فهى فتاة مثالية لمن يخطط لمستقبل سياسى أو علمى أو تعليمى ذكاؤها خارق وتقف بجوار من ترتبط به.>كثير من الرجال يتمنون الارتباط بفتاة برج الحوت فهى أنثى متكاملة ستقبلك كما أنت وستدفعك إلى المستقبل والطريق الصحيح بعد الزواج هى رقيقة جدًا ولكنها ستدافع عن نفسها بكل قوة إذا ما تعرضت للأذى.