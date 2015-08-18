بالصور – عمرو وردة يظهر مع هنري كمارا في ودية استعدادا لباناثانيكوس

شارك عمرو وردة صانع ألعاب الاتحاد المعار لفريق بانيتوليكوس لمدة موسم على سبيل الإعارة في مباراة ودية.

وانتهت المباراة التي تأتي استعداد لمواجهة باناثانيكوس بالتعادل السلبي. واشترك وردة في أخر نصف ساعة.

وجاور وردة في فريقه هنري كمارا المهاجم السنغالي لاعب سيلتيك الاسكتلندي وويجان ووست هام وغيرهم من الفرق الإنجليزية الأسبق.

وقال وردة لـFilGoal.com يوم الأثنين: "ظهرت بشكل جيد في أول مباراة ولعبت فقط نصف ساعة بسبب خوض مرانا وكشف طبي قبل مباراة باناثانيكوس".

وأضاف "دخلت في أخر نصف ساعة مع هنري كمارا ونلنا إشادة من الجمهور والجهاز الفني".

ويفتتح بانيتوليكوس مشواره في الدوري اليوناني بمواجهة العملاق باناثينايكوس يوم 24 أغسطس الجاري.