لو عندك مريض بالحساسية.. تعرف على الإسعافات الأولية لضيق التنفس

حساسية الصدر والأمراض الرئوية المزمنة، من أخطر الأمراض التى تصيب البعض، وبالطبع فهؤلاء أكثر عرضة للتأثر بملوثات الجو، وأكثر عرضة للإصابة بنوبات ضيق التنفس والاختناق.

فى السطور التالية يوضح أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بطب عين شمس، الدكتور عادل خطاب أهم النصائح والإسعافات الأولية لحالات الاختناق، وضيق التنفس بين مرضى الحساسية الصدرية، وهم:

>- فى حالة تعرض المريض لضيق التنفس والاختناق، يجب نقلة فورا إلى مكان جيد التهوية، وخالى من أى أبخرة أو دخان مثير للشعب الهوائية، كما يفضل عدم الالتصاق به ومنحه مساحة للتنفس بحرية.

- فى حالة استمرار أعراض ضيق التنفس، ينصح بإعطاء المريض جرعات من بخاخات الأكسجين للاستنشاق.

- عند ملاحظة عدم الاستجابة الكافية من المريض لجرعات الأكسجين، وخاصة مع بداية ظهور أعراض معينة مثل زرقان الشفاة والأطراف، وهو ما يدل على عدم كفاية الأكسجين وعدم قدرته الوصول لتلك المناطق، وفى هذه الحالة يجب الإسراع بطلب سيارة الإسعاف، ووضع المريض بغرفة العناية المركزة تحت جهاز التنفس الصناعى لحين انتهاء الأزمة.