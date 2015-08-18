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صحافة المواطن.. مياه الصرف الصحى تغرق منازل قرية دمرو بالمحلة الكبرى

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسلت القارئة ولاء عصام أبو زيد، استغاثة بسبب غرق منازل قرية دمرو، بالمحلة الكبرى فى مياه الصرف الصحى، ولا يوجد أى استجابة من قبل المسئولين.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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