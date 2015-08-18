لمرضى البواسير تعرف على أهمية التشطيف الدافئ

أرسلت قارئة 30 عاما تسأل عن أهمية التشطيف الدافئ للبواسير..

فوائد التشطيف الدافئ لمرضى البواسير

>أجاب عن السؤال الدكتور محمد سلامة أخصائى الجراحة، مؤكدا أن مريض البواسير عليه أن يساعد نفسه على تخطى المشكلات والآلام التى تسببها له البواسير بين الحين والآخر، أما بالنسبة للسائلة فينصحها أخصائى الجراحة بضرورة ذهابها للطبيب المختص لمتابعة حالة البواسير، وما إذا كانت تحتاج لجراحة أم الاكتفاء بعلاجها دوائيا، وتحديد درجة التهابها.

وتابع أخصائى الجراحة مؤكدا أن أحد أهم عوامل تلطيف البواسير وعدم الشعور بآلامها هو حمام المياه الدافئ، الذى يساعد على تهدئة الألم بنسبة كبيرة، وتحسين حالتها، وتخفيف حدة التهابها وتورمها، كما أنه يساعد على الإخراج السلس بدون ألم يذكر، وعلى مريض البواسير أن يداوم على هذا الحمام الدافئ، بملء حوض الاستحمام أو وعاء كبير بمياه دافئة للغاية، ليجلس فيها قرابة العشر دقائق.