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السيطرة على حريق فى مطعم شهير أسفل برج سكنى بالمنصورة

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السيطرة على حريق فى مطعم شهير أسفل برج سكنى بالمنصورة السيطرة على حريق فى مطعم شهير أسفل برج سكنى بالمنصورة
سيطرت قوات الدفاع المدنى بالمنصورة على حريق هائل نشب داخل مخزن أحد المطاعم الشهيرة، الكائن أسفل برج سكنى دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء أسامة شعبان مدير إدارة الدفاع المدنى بالمنصورة، بنشوب حريق هائل داخل مخزن فى بدروم يتبع مطعم شهير أسفل برج سكنى بشارع الترعة.

على الفور توجهت 4 سيارات إطفاء بقيادة الرائدان مصطفى جلال أحمد رفعت من قوات الدفاع المدنى، وسيطرت على الحريق داخل المخزن، وتبين أنه يحوى فرنين و12 أسطوانة غاز من الحجم الكبير.

وجاءت السيطرة على النيران بعد أن قطعت قوات الإنقاذ البرى حواجز حديدية محيطة بالمخزن، وأنقذت العناية الإلهية البرج وساكنيه، خاصة وأن رجال الحماية المدينة أطفئوا الحريق قبل انفجار أسطوانات الغاز.

وتبين من الفحص أن تسرب الغاز من إحدى الأسطوانات وراء الحادث الذى لم يتسبب فى خسائر بشرية.
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