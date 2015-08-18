بالصور – عمرو وردة يظهر مع هنري كمارا في ودية استعدادا لباناثانيكوس

ما هي رؤية الجهاز الفني للمنتخب المصري للموسم الطويل في الدوري المصري؟ وهل سيستفيد من صفقات الأهلي والزمالك؟ أسامة نبيه المدرب العام يجيب لـFilGoal.com.

انتقل محمد صلاح جناح تشيلسي معارا إلى روما.. محمود تريزيجيه سيحترف في أندرلخت.. أحمد حجازي مدافع فيورنتينا مازال مستقبله مجهولا.. ما موقف هؤلاء من المنتخب؟

واستعدادا لمواجهة تشاد في تصفيات كأس العالم يحاور FilGoal.com أسامة نبيه المدرب العام في جهاز هيكتور كوبر المدير الفني.

- ما تقييم جهاز المنتخب لطريقة سير الموسم المحلي في مصر؟

نخشى من الإصابات وانخفاض اللياقة البدنية للاعبين.. كان يوجد خلل بسبب توقف الدوري شهرين والفرق تلعب كل 10 أيام.

ثم تغير النظام وأصبحت المباريات تقام كل ثلاثة أيام.. هذا يعود بالسلب على اللياقة البدنية للاعبين وأكبر دليل على ذلك إصابات أيمن حفني المتكررة.

- هل هذا يؤثر على استعداداتكم لمباراة تشاد؟

بالتأكيد. فمباراة تشاد ليست سهلة وهذا بسبب تلاحم المباريات وإرهاق اللاعبين كما ان اللاعب على أرض تشاد غير معروف لنا.

- وما هي خطة الجهاز الفني للمنتخب في متابعة اللاعبين في مختلف فرق الدوري؟

التركيز الآن منصب على متابعة الأهلي والزمالك ليس بسبب خوضهم مباريات في إفريقيا، لكن لأن معظم اللاعبين الذين كنا نتابعهم في الأندية الأخرى انضموا للأهلي والزمالك.

نحن مطمئنون في المنتخب لأن الأهلي والزمالك يسيران بخطى ثابتة في كأس الكونفدرالية ونتائجهم جيدة ويفوزون داخل وخارج الأرض وهذا يثبت أن مصر قادرة على هزيمة أي فريق.

- ما رأيك في الأهلي والزمالك؟

الأهلي يسير بشكل جيد منذ نهاية الدوري وهذا يعطينا مؤشر جيد.. وكما هو الحال بالنسبة للزمالك الذي ثبت مستواه في الموسم الماضي بسبب دوافع لاعبيه وروحهم المعنوية.

نتابع من يشارك أساسيا ومن يجلس على مقاعد البدلاء.

- ما رأيك في خطوة صلاح بالانتقال لروما؟

من الواضح أن انتقال صلاح إلى روما سيعود بالنفع على المنتخب.. روما أكبر من فيورنتينا وصلاح يشعر بالراحة النفسية هناك.

صلاح سيكون أفضل مما كان عليه في تشيلسي وفيورنتينا وهو عمود المنتخب الذي نبني عليه.

- وماذا عن باقي المحترفين؟

المحمدي عنصر أساسي حتى مع هبوط هال سيتي.. الدرجة الثانية في إنجلترا بطولة قوية تعادل وقد تتخطى قوة المسابقات المحلية في مصر.

وأيضا نتابع حجازي وسنسلط الضوء على محمود تريزيجيه مع أندرلخت في بلجيكا.

- وما هو مقياس قوة منتخب مصر؟

لكي نضمن عدم تكرار كارثة غانا.. الأداء في تصفيات كأس الأمم لا يعني أننا يمكننا الحكم على قوة المنتخب.

قوة المنتخب تقاس في المباريات الكبيرة وأمام فرق الدرجة الأولى في إفريقيا وهذا ما يعطينا مقياس لقوة المنتخب.

بوب برادلي فاز في كل المباريات وسقط في أول اختبار حقيقي.. وهو الحال مع شوقي غريب أمام تونس والسنغال.

- وما هي القصور في المراكز الذي يعاني منها المنتخب؟

لدينا مشكلة في مركزين.. الأول هو الدفاع والثاني خليفة محمد أبو تريكة.. فلا يوجد في مصر الآن من يمكنك أن تعتمد عليه في قلب الملعب ويوزع الكرة ويربط بين الدفاع والهجوم.

رمضان صبحي قادر على ذلك لكن بشرط أن يلتزم سلوكيا وانضباطيا في الملعب.