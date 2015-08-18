بالصور.. سقوط فتاتين من سلوفاكيا تمارسان الدعارة داخل فندق بمصر الجديدة

ضبط رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين وإشراف اللواء علاء السباعى مدير المباحث فتاتين من دولة سلوفاكيا متلبستين بممارسة الدعارة داخل فندق بمصر الجديدة.

كانت البداية بتلقى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بالإدارة، معلومات بإعلان فتاتين من سلوفاكيا فى أحد المواقع الإلكترونية الإباحية عن رغبتهما فى ممارسة الجنس مقابل 7500 جنيه مصرى فى الساعة وتواجدهما بالقاهرة.

أكدت التحريات صحة المعلومات فتم تحديد موقع الفتاتين وتمكن المقدمان وليد بدر ووائل طه من ضبطهما أثناء ممارستهما الرذيلة مع رجل أعمال مصرى مقابل 2700 جنيه داخل أحد الفنادق بمصر الجديدة.

وبمواجهة المتهمتين اعترفا باعتيادهما ممارسة الجنس الحرام مقابل مادى دون تميز، وتم التحفظ على مبالغ مالية تصل قيمتها لـ 30 ألف جنيه والملابس الداخلية والخارجية واوقية ذكرية وهواتف محمولة خاصة بالمتهمتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأرسل إلى النيابة للتحقيق .



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