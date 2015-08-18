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أمن طريق القاهرة الإسماعيلية يعثر على مواطن مصاب برصاصتين فى القدم

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أمن طريق القاهرة الإسماعيلية يعثر على مواطن مصاب برصاصتين فى القدم أمن طريق القاهرة الإسماعيلية يعثر على مواطن مصاب برصاصتين فى القدم
عثرت قوات تأمين طريق القاهرة الإسماعيلية ، منذ قليل على المواطن، حازم عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن 31 سنة أعمال حرة من سكان السيدة زينب، وهو فى حالة إغماء عقب إطلاق نار عليه فى منطقة الصفدى مركز التل الكبير، وتم نقله لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سالم مديرمستشفى التأمين الصحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المواطن أصيب برصاصتين الأولى على مشط القدم اليسرى والأخرى أعلى الكعب بنفس القدم، وتمت إحالته إلى مستشفى الجامعة بالزقازيق.
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