إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بالمنيا

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الراعى أمام مركز ملوى جنوب المنيا.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى أمام قرية جاد الله التابعة لدائرة مركز ملوى جنوب المحافظة.

وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وإصابة كل من "جليس سعد جليس" 67 سنة، "حسين شوقى" 55 سنة ، "سميرة عدلى" 70 سنة، "عاصم عبد الرحمن" 29 سنة ، و"ماهر عبد النور" 69 سنة، جميعهم مصابون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.