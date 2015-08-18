النيابة تأمر بتشريح جثة مواطن انتحر لفشله فى توفير ثمن علاج نجله بالمحلة

أمر محمد عبد السلام وكيل نيابة أول المحلة بإشراف أحمد النجا مدير نيابة أول المحلة بندب الطب الشرعى لتشريح جثة أشرف فاروق 45 سنة حداد مسلح لبيان سبب الوفاة بعد انتحاره باستخدام حبل غسيل معلق فى بلكونة شقته لعجزه عن توفير نفقات العلاج الكيماوى لنجله والأنفاق على أسرته كما قرر وكيل نيابة أول المحلة المطالبة بتحريات المباحث حول الواقعة.

وكان حداد مسلح بمنطقة الرجبى بالمحلة الكبرى فى الغربية قد أقدم الانتحار داخل شقته بعد فشله فى توفير نفقات العلاج الكيماوى لنجله التلميذ بالصف الأول الإعدادى 13 سنة، فقام بإحضار حبل غسيل وربطه فى سقف بلكونته وصعد على أحد الكراسى وانتحر بعد عجزه عن توفير نفقات العلاج الكيماوى والإنفاق على أسرته.

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