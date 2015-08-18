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ضبط طن و260 كيلو جبن أبيض مجهولة المصدر قبل توزيعها بأسواق بورسعيد

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ضبط طن و260 كيلو جبن أبيض مجهولة المصدر قبل توزيعها بأسواق بورسعيد ضبط طن و260 كيلو جبن أبيض مجهولة المصدر قبل توزيعها بأسواق بورسعيد
تمكنت مباحث ببورسعيد برئاسة العميد خالد العوادلى، من ضبط سيارة تحمل لوحات معدنية رقم 11200 قيادة "م ح ص" مقيم بمشروع 4 جمعية محاربى 6 أكتوبر جنوب بورسعيد أثناء محاولة دخولها من كمين البشتير بالطريق الدائرى.

وبتفتيش السيارة وجد 126 صفيحة جبنة بيضاء مجهولة المصدر تزن كل منها 10 كيلو جرامات وقدرت المضبوطات بـ طن و260 كيلو جرامًا من الجبن الأبيض الذى يحمل أسماء وهمية وغير مدون عليها تاريخ الصلاحية أو الإنتاج.

وتحرر المحضرالمحضر رقم 2249 جنح الجنوب لسنة 2015 وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365

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