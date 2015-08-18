نائب"أمن الدولة" السابق: بعض ضباط الداخلية شاركوا فى اعتصام رابعة وفصلوا

قال اللواء عبد الحميد خيرت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ورئيس المركز المصرى للبحوث والدراسات الأمنية، إن بعض ضباط الداخلية شاركوا فى اعتصام رابعة العدوية وتم فصلهم من الخدمة، وكان يجب القبض عليهم .

وأضاف نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الإرهابيين الذين ارتكبوا حادث تفجير سفارة النيجر اعترفوا بأنهم ينتمون للائتلاف "الصحب والآل" برئاسة أحد عناصر السلفية لمواجهة الشيعة والمسئول عنها عضو فى لجنة بيت المال ويعتبر الذراع الاقتصادية للدعوة السلفية.

وأشار نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إلى أن تنظيم داعش الإرهابى تحول من تنظيم القاعدة وأصبح فكرة، مؤكدا أن المنهج الفكرى لتنظيم داعش يدرس فى مصر عبر إحدى الجماعات بالدقهلية وتم القبض عليهم.

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