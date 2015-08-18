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أحمد كريمة: المطالبات بعدم ارتداء الفتيات الصغيرات للحجاب خروج عن الشريعة

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أحمد كريمة: المطالبات بعدم ارتداء الفتيات الصغيرات للحجاب خروج عن الشريعة أحمد كريمة: المطالبات بعدم ارتداء الفتيات الصغيرات للحجاب خروج عن الشريعة
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه يوجد بالفقه الإسلامى ما يعرف بـ"خصال الفترة" والمتعارف عليها بجميع الشرائع وتوافق عليها العلماء فيما يخص تغطية شعر المرأة بجميع الأديان قبل الإسلام.

وأضاف "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" على قناة ten، أن الدين الإسلامى جاء وأقر جميع هذه الأعراف بخصال الفترة، لافتا إلى أن القرأن الكريم أقر بضرورة وإلزام ارتداء الخمار إعمالا لقول الله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"، مشيرا إلى أن سبب نزول هذه الآية هو أن المرأة قبل الإسلام كانت تجعل الخمار وراء ظهرها، مما يجعل فتحة الصدر مكشوفة للملأ، مؤكدا أن من يطالب بخلع أو عدم ارتداء الفتيات الصغيرات أو البالغات الحجاب هو أمر خارج عن الشريعة الإسلامية تماما.

وأوضح أن فرض الحجاب على الفتاة المميزة التى لم تبلغ بعد هو من باب "التعويد"على ارتداء الحجاب والالتزام به كما أمرنا الرسول الكريم، لافتا إلى أن تغطية شعر المرأة البالغة أمر من مسلمات الشريعية التى لا تبتغى الجدال أو الاجتهاد فيه، مضيفا أن من يحرض على خلع الحجاب إنما يحرض على الفتنة، قائلا: "الفتنة نائمة لعن ألله من أيقظها".

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مصر 365