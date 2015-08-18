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السيد البدوى: المال السياسى "خطر" و"لولاه محدش هيقدر يقف قدام الوفد"

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السيد البدوى: المال السياسى "خطر" و"لولاه محدش هيقدر يقف قدام الوفد" السيد البدوى: المال السياسى "خطر" و"لولاه محدش هيقدر يقف قدام الوفد"
قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الحزب تراجع أمام تيار إسلامى بدأ منذ عام 1928، وليست أحزابا وليدة، مضيفاً أن هناك أصابع تلعب من خارج الوفد.

وأضاف "البدوى"، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، أن هناك أشخاصا يعتقدون أنهم بالأموال يستطيعون أن يشتروا التاريخ، مشيراً إلى أن نجاح الوفد من عدمه يقاس بمواقفه السياسية.

وأشار رئيس الوفد إلى أنه رفض صفقة من الحزب الوطنى فى مجلس الشعب، مشيرا إلى رسالة صفوت الشريف له وقتها.

وأوضح أن أخطر ما يؤثر فى الانتخابات هو المال السياسى بجميع أطيافه، مشيراً إلى أن مرشح الوفد ينفق على انتخاباته، والانفاق الانتخابى أصبح ضخما جداً، قائلاً: "لولا المال السياسى محدش هيقدر يقف قدام الوفد".

ولفت البدوى إلى أن حزب المصريين الأحرار حال نجاحه فى ضرب حزب الوفد سيصبح الحزب الليبرالى الأول فى ، مستدركا: "لكن هذا لم يحدث".

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مصر 365

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