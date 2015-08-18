موجز المحافظات.. انتحار حداد مسلح بالمحلة لفشله فى توفير العلاج لنجله

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الاثنين، أبرزها أنه أقدم حداد مسلح بمنطقة الرجبى بالمحلة الكبرى فى الغربية على الانتحار داخل شقته بعد فشله فى توفير نفقات العلاج الكيماوى لنجله التلميذ بالصف الأول الإعدادى 13 سنة.

وقام أشرف فاروق 45 سنة حداد مسلح مقيم بمنطقة الرجبى بقسم أول المحلة بإحضار حبل غسيل وربطه فى سقف بلكونته وصعد على أحد الكراسى وانتحر بعد عجزه عن توفير نفقات العلاج الكيماوى والإنفاق على أسرته.

وفجر مجهولون محول كهرباء أمام الساحة الشعبية بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، وأسفر الانفجار عن وقوع تلفيات كبيرة بالمحول، وتم إخطار خبراء المفرقعات لفحص موقع الانفجار وتمشيط المنطقة.

وأسفر الانفجار الذى وقع بمحول كهرباء أمام الساحة الشعبية بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، عن انهيار جزء من سور السكة الحديد بالجهة الأمامية للساحة الشعبية، يقدر بنحو 6 أمتار، فضلاً عن وقوع تلفيات كبيرة بالمحول، فيما يقوم خبراء المفرقعات بفحص موقع الانفجار وتمشيط المنطقة، للعثور على أى مواد متفجرة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان، من تفكيك قنبلة محلية الصنع زرعها مجهولون، بمنطقة الناصرية.

كما نجحت إدارة البحث الجنائى بالمنوفية بالاشتراك مع مباحث مركز تلا من ضبط مخزن يضم مواد متفجرة وأسلحة آلية بمدينة تلا تابع لجماعة الإخوان الإرهابية لاستخدامه فى أعمالهم الإرهابية.

وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية أن قناة السويس الجديدة تواصل ارتفاع معدلات عبور السفن والحمولات للأسبوع الثانى على التوالى بعد افتتاحها الخميس 6 أغسطس.

وأشار مميش إلى أنه خلال الـ48 ساعة الماضية شهدت القناة الجديدة عبور 57 سفينة، حيث عبرت السبت 28 سفينة بحمولة قدرها مليون و400 ألف طن والأحد عبرت 29 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و14 ألف طن.

واستأنف اليوم العمل فى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وقال مصدر مسئول فى المعبر إن حركة العبور بدأت وتمكن عدد من المسافرين من العبور بين الجانبين فى حين أعلنت حالة الاستنفار بين صالات السفر وألغيت إجازات العاملين فى المعبر.

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و إلى أهم الأخبار:

>انتحار حداد مسلح بالمحلة لفشله فى توفير العلاج الكيماوى لنجله

http://www.youm7.com/story/2015/8/17/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%84/2309469#.VdJHs_mqqko

انفجار محول كهرباء أمام الساحة الشعبية بمركز ههيا فى الشرقية

http://www.youm7.com/story/2015/8/17/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%87%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/2308579#.VdJIv_mqqko

انهيار 6 أمتار من سور السكة الحديد بانفجار محول الكهرباء بههيا بالشرقية

http://www.youm7.com/story/2015/8/17/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-6-%D8%A3%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87%D9%87/2308593#.VdJIs_mqqko

إبطال مفعول قنبلة زرعها مجهولون بمنطقة "الناصرية" فى أسوان

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بالصور.. ضبط مخزن إخوانى لتصنيع المتفجرات وتخزين الأسلحة بالمنوفية

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مهاب مميش: 57 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة خلال 48 ساعة

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