رئيس حزب الوفد: "لو 5 من الهيئة العليا قالولى امشى والله همشى"

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه سيكمل مدته الحالية فى رئاسة حزب الوفد، إلا إذا رفضه الوفديون، حتى لو استشعرها فقط، مشيرا إلى أن عزل رئيس حزب الوفد بسهولة عن طريق الهيئة العليا، قائلاً: "لو 5 من الهيئة العليا قالولى امشى والله همشى".

وأضاف "البدوى"، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، أن نتائج انتخابات البرلمان المقبل لن تحدد مصير البدوى فى الوفد، موضحا أنه المسئول الأول عن النتائج لكنه لا يدير المرشحين كلهم، وإنما هناك لجان تقوم بذلك.

وأشار إلى أن التربص بالوفد من قبل الطامحين فى رئاسة الحزب، والخلافات مع محمود أباظة وفؤاد بدراوى، على انتخابات رئاسة الوفد، ولا يوجد معهم خلافات فهم من "أعز الأصدقاء"، على حد وصفه.

وأوضح البدوى، أن فؤاد بدراوى حفيد فؤاد باشا سراج الدين الذى أعاد الوفد بعد أن انتهى، مشيراً إلى أنه اتصل بفؤاد بدراوى وهو فى طريقه لاجتماع الهيئة العليا للحزب، وأخبره بطرح عودته لكنه بعد محاولات رفضت الهيئة بسبب وجود ما أسماه "احتقان".

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