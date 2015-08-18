شاهدي ملابس واكسسوارات "سلفاتوري فيراغامو" لخريف 2015

بيروت - سيدتي نت

تدور فكرة مجموعة الأزياء النسائية من دار "سلفاتوري فيراغامو" Salvatore Ferragamo لموسم خريف وشتاء 2015-2016 لماسيميليانو جيورنيتي حول الدقة المحايدة، بطابعها الهندسي والديناميكي والواضح والمتناغم. فالبساطة العامة للخيوط تم تعزيزها بطابعٍ غير متناسق وإغنائها بموادٍ مميزة وبمزج الأقمشة مع بعضها البعض، وتم منحها تأثيراً مضاعفاً عبر العناصر الجرافيكية مع التأكيد على جمع المتناقضات. يعدّ التركيز على الصنعة اليدوية الفاخرة من أهم صفات سلفاتوري، إلى جانب التعبير عن الإبداع والإبتكار والحدس والدقة والحرية في التجريب.

تتسّم التصاميم بطابعها المحدد وبسيطرة الخصر العالي والخطوط الانسيابية عليها، مع البلوزات المطوية والياقات العريضة والفساتين الأساسية التي تشكّل سلسلة متعاقبة من السمات والنماذج. بالنسبة للألوان، فهي مركّزة وجذابة ومليئة بالمتناقضات المتناغمة وتتراوح بين الأسود والأخضر الداكن والبني ولمسات من الأصفر والعاجي والأحمر والفوشيا، أمّا المواد فهي محددة ومميزة مثل الكريب الصوفي والكشمير والجرسيه.

تسيطر فكرة استعمال مواد مختلفة وتصاميم دقيقة على الإكسسوارات الفريدة من نوعها، حيث تم إضفاء مزيج من جلد التمساح وجلد الغزال وجلد الثعبان على الصنادل ذات الكعوب المنحوتة. أمّا حقائب الكتف ذات اليد الدائرية فتجمع بين فرو المنك والجلد اللامع. بينما تم تصميم الحقائب الصغيرة من الفرو لتلائم الحقائب المخططة التي تكشف لمحاتٍ من الخطوط المتناقضة. وتختم الأساور الغنية بالتفاصيل المعدنية وفرو المنك والأحزمة المستوحاة من فن الأوريغامي عملية البحث حول الدقة الغريبة من نوعها.