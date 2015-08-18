الأمم المتحدة توافق على بيان يهدف إلى استعادة السلام فى سوريا

وافق مجلس الأمن الدولى بالإجماع على بيان يدعم محادثات تحضيرية مكثفة بشأن قضايا محورية تهدف إلى استعادة السلام فى سوريا التى مزقها الصراع، ومن بينها الانتقال السياسى وأفضل سبل مكافحة الإرهاب.

وقبل موافقة جميع الدول الأعضاء الخمسة عشر على نص البيان اليوم الاثنين، قال فيتالى شوركين، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، أن البيان الرئاسى "سيكون أول وثيقة سياسية حصرية بشأن الأزمة السورية يتم تبنيه بإجماع الآراء".

وأيد مجلس الأمن، الذى كان منقسما بشدة حول سوريا، الخطة التى أعلنها مؤخرا ستافان دى ميستورا مبعوث الخاص للأمم المتحدة والتى تهدف إلى تمهيد الساحة لإجراء مباحثات سلام جديدة لإنهاء الحرب الأهلية، التى تدخل الآن عامها الخامس.

يأتى البيان وسط نشاط دبلوماسى مكثف حول سوريا.

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