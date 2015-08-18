الإمارات تدين بشدة احتلال الحوثيين سفارتها فى اليمن

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين بشدة قيام جماعة الحوثى باحتلال مبنى سفارتها بالعاصمة اليمنية "صنعاء" مساء أمس، مطالبة بإخلاء مقر السفارة فورا وإعادة تسليمها إلى موظفيها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، فى بيان لها بثته وكالة أنباء الإمارات وام، احتفاظها بحقها فى إحالة مرتكبى هذا الاعتداء للمساءلة والعدالة... وقالت "إن هذا العمل دليل آخر على أن الجماعة التى ارتكبته لا تضع أى اعتبار أو احترام للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية، وتمارس شريعة الغاب".

وشددت الخارجية الإماراتية على أن "احتلال" مقر سفارتها وإخلائها من موظفيها لن يثنى دولة الإمارات عن موقفها الداعم لعودة الاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق.

وقالت أن "هذا العمل الإجرامى يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولى ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والمتعلقة بالحصانات التى تتمتع بها السفارات الأجنبية وقرار الجمعية العامة (69 / 121) والمعنى بالنظر فى اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين والذى أقر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر ديسمبر من عام 2014".

أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى بشدة احتلال جماعة الحوثى مبنى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة اليمنية صنعاء، واصفا هذا العمل بالاحتلال الإجرامى وأنه يعد انتهاكا صارخا لمختلف قواعد القانون الدولى بشأن حماية وحصانة البعثات الدبلوماسية.

وقال الجروان، فى بيان مساء اليوم الاثنين، "إن هذا العمل يجدد لنا وبالأدلة القاطعة مدى تعدى هذه الجماعة الإرهابية على كافة القوانين والتشريعات وعدم احترامها لأى قانون أو مواثيق دولية"، مطالبا بإنهاء هذا العمل الإجرامى وإعادة تسليم مقر السفارة فورا إلى موظفيه.

وأضاف الجروان أن احتلال مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة والأعمال الإرهابية الأخرى لجماعة الحوثى لن تثنى إرادة الشعب العربى والتحالف العربى عن الإاستمرار فى دعم الشعب اليمنى الشقيق ضد من تسول لهم أنفسهم العبث بمقدراته وأمنه واستقراره.

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