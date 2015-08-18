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البحرين تستنكر بشدة احتلال جماعة الحوثى سفارة الإمارات بصنعاء

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البحرين تستنكر بشدة احتلال جماعة الحوثى سفارة الإمارات بصنعاء البحرين تستنكر بشدة احتلال جماعة الحوثى سفارة الإمارات بصنعاء
استنكرت وزارة خارجية البحرين بشدة قيام جماعة الحوثى باحتلال مقر سفارة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالعاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس الأحد.

وأكدت الخارجية البحرينية، فى بيان لها أذاعته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن هذا العمل يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والأعراف الدبلوماسية، ومحاولة بائسة لإفشال جهود إحلال الأمن والاستقرار فى الجمهورية اليمنية الشقيقة، مشددة على ضرورة احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية، وسلامة العاملين بها، والتى كفلتها اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

وأعربت عن تقديرها واعتزازها البالغين لما تقوم به الإمارات من جهود كبيرة لإرساء الأمن والاستقرار فى اليمن والمنطقة ودعمها ومساندتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على كل أشكال العنف والإرهاب وكل من يقف وراءه ويموله أو يدعمه بأى شكل كان، مطالبة بتكثيف تلك الجهود من أجل ضمان اجتثاث آفة الإرهاب من جميع دول العالم.
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مصر 365