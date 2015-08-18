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رئيس وزارء الهند يشكر الإمارات على تخصيصها قطعة أرض لبناء معبد هندوسي

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رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

شكر رئيس وزراء الهند  ناريندرا مودي،بواسطة تويتة عبر حسابه بموقع تويتر،  دولة الإمارات على  تخصيصها قطعة أرض بإمارة أبو ظبي لبناء معبد هندوسي عليها.

و قد قام ناريندرا بزيارة لدولة الإمارات استغرقت يومين  بحث فيها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، و أجرى خلال زيارته عدة لقاءات مع قادة الإمارات.

وكتب مودي على حسابه في موقع “تويتر”: “أتقدم ببالغ الشكر للحكومة الإماراتية لتخصيصها قطعة أرض لبناء معبد في أبوظبي .. هذه خطوة عظيمة”.

 

تويتة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

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