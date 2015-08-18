رئيس وزارء الهند يشكر الإمارات على تخصيصها قطعة أرض لبناء معبد هندوسي

شكر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي،بواسطة تويتة عبر حسابه بموقع تويتر، دولة الإمارات على تخصيصها قطعة أرض بإمارة أبو ظبي لبناء معبد هندوسي عليها.

و قد قام ناريندرا بزيارة لدولة الإمارات استغرقت يومين بحث فيها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، و أجرى خلال زيارته عدة لقاءات مع قادة الإمارات.

وكتب مودي على حسابه في موقع “تويتر”: “أتقدم ببالغ الشكر للحكومة الإماراتية لتخصيصها قطعة أرض لبناء معبد في أبوظبي .. هذه خطوة عظيمة”.