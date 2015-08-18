رمضان «مصور التحرير» يحتفل بإخلاء سبيله وسط زملائه أمام النقابة

المراسل: أحمد سامح

استقبل العديد من الصحفيين، الزميل أحمد رمضان، المصور بجريدة “التحرير”، أمام مقر النقابة، عقب إخلاء سبيله، اليوم الإثنين، بالتصفيق والصفير والهتافات، فما لبث أن وصل رمضان، إلى مقر النقابة، حتى التف حوله أصدقاؤه وزملاؤه، الذي تظاهروا تعبيرًا عن سعادتهم بخروجه، واستنكارًا للوشاية ضده “بأنه ينتمي لجماعة الإخوان” من قبل مصورة صحفية بجريدة “اليوم السابع”.

وكانت الأجهزة الامنية، استوقفت أمس الزميل رمضان أثناء قيامه بتصوير المتهمين بقضية “التخابر مع قطر”، مؤكدين أنه دخل للأكاديمية بدون تصريح بخلاف الحقيقة رغم تسجيله جميع بياناته عند قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة.

وقال رمضان، إنه قام بإبراز البطاقة الشخصية للضابط المكلف بتأمين المحاكمة، وقام بتسجيل بياناته منها قبل دخوله قاعة المحاكمة وبعد ذلك باستيقافه داخل القاعة والتحفظ على متعلقاته الشخصية.