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مبروك عطية: تعطر المرأة خارج المنزل لا يجعلها زانية‎

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مبروك عطية: تعطر المرأة خارج المنزل لا يجعلها زانية‎ مبروك عطية: تعطر المرأة خارج المنزل لا يجعلها زانية‎

دكتور مبروك عطية

قال دكتور مبروك عطية إن تعطر المرأة أثناء سيرها في المناطق والميادين العامة لا يعد زنا، إلا أنه يجب على المرأة أن تراعي في وضع العطر أنا لا يكون لافت للآخرين على بعد الذي قد يعد “مناداة للرجال”.

وعن علاقة الأبناء بالأباء، قال “مبروك” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الإثنين، أن على الأبناء إطاعة الأباء حتى لو كافرين، إلا في معصية الله، والدعاء لهما دوماً “وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً”.

وأشار “مبروك” إلى أنه يجب أيضاً على الأباء معالجة الأسباب التي من الممكن أن تجعل الإبن عاق لهما، قائلاً: “قبل أن نلقي على الأبناء بتهمة العاق والعصيان، علينا معالجة الأسباب التي تجعلهم كذلك أولاً”.

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