اتحاد الجالية المصرية بفرنسا والسعودية ينعيان والدة الرئيس عبدالفتاح السيسي

نعى اتحاد الجالية المصرية بفرنسا ببالغ الحزن والاسى السيدة الفاضلة والدة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

> وأعرب جبريل محفوظ نائب رئيس اتحاد الجالية المصرية بفرنسا عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .

و أضاف أن الأتحاد يتقدم بخالص العزاء والمواساة لسيادته وللأسرة الكريمة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحماته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وأحباؤها الصبر والسلوان.

كما نعى الاتحاد العام للمصريين بالسعودية باسم مجلس إدارته وأعضائه وكوادره وجموع المصريين بالمملكة العربية السعودية ببالغ الحزن والاسى السيدة الفاضلة والدة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وقال المهندس امام يوسف رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لسيادته وللأسرة الكريمة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحماته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وأحباؤها الصبر والسلوان.