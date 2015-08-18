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لمريض دوالى الساقين.. البنجر مفيد جدًا لحالتك ويقوى أوردتك

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لمريض دوالى الساقين.. البنجر مفيد جدًا لحالتك ويقوى أوردتك لمريض دوالى الساقين.. البنجر مفيد جدًا لحالتك ويقوى أوردتك
دوالى الساقين من الأمراض الشائعة للغاية التى تسبب آلامًا كبيرة للأشخاص المصابين به، وحسب تقرير نشر مؤخرًا بموقع "العلاج بالغذاء" فإن البنجر يعد من أهم الأطعمة لهؤلاء المرضى، حيث ثبت أنه قد يحد من حالتهم المرضية .

وأشار التقرير إلى أن البنجر يحتوى على إحدى المواد الطبيعية الرائعة تعرف باسم بيتاسيانين "Betacyanin"، وهى المسئولة عن اللون المميز الخاص به، وأثبتت الأبحاث أن هذه المادة تقلل بشكل ملحوظ من مستويات الهوموسيستايين "homocysteine"، أحد الأحماض الأمينية الهامة التى تقلل معدل حدوث التلف فى الأوعية الدموية.

وتابع التقرير أن الأوراق الخضراء للبنجر صالحة للأكل ولها قيمة غذائية عالية، ويمكن طبخها مثل السبانخ ثم تناولها.

وأضاف التقرير أنه ينصح أيضاً بتناول الهليون أو الأسبارجوس، حيث ثبت أنه يقوى الأوردة والشعيرات الدموية، ويقلل فرص تعرضها للتمزق، كما أن التوت الأزرق يحتوى على بعض مركبات الفلافونويد التى تعمل على إصلاح الأوعية الدموية وتعزيز صحتها.

ومن الأطعمة الأخرى المفيدة لمرضى دوالى الساقين، الجرجير والروزمارى والزنجبيل والأفوكادو.
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مصر 365