الأوقاف: إلحاق دور السينما بالمساجد إهانة لقدسية دور العبادة وتمزيق للأمة

قال الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، إن المساجد لها قدسية ومهابة كبيرة جداً، موضحا أن مقترح إلحاق دور عرض للسينما والمسرح بها يعد إهانة لقدسية دور العبادة وانتقاص من دورها وتمزيق للأمة الإسلامية.

وأضاف "عبادة" خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "ontv"، أن الغرض من المراكز الثقافية التى يريدون إلحاقها بالمساجد الظاهر منها طيب ولكن مكانها غير مناسب، بالإضافة إلى أنها تحمل فى باطنها عداء للأزهر الشريف بما يتناسب وما يريده الغرب من الأمة الإسلامية.

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