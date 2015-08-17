بالصور.. محافظ سوهاج يقود حملة لإزلة الإشغالات

قام الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم بجولة تفقدية داخل مدينة سوهاج وحى شرق حيث تم خلال الجولة ازالة الاشغالات الموجودة امام عدد من المحلات بشارع سوهاج ـ اسيوط وقد اصدر التعليمات بالتفتيش الصحى والمهنى على محلات الاغذية والعصائر الموجودة بالشارع حفاظاً على سلامة المواطنين .

وفى شارع النجدة بمنطقة الزهراء اصدر التعليمات لمسئولى الصحة بالتفتيش على محلات الجزارة واللحوم ومحلات بيع الطيور الحية الموجودة بالشارع وذلك للتأكد من صحة و سلامة اللحوم وما تقدمه هذه المحلات من اغذية للمواطنين .

كما تم ايضاً خلال المرور بمنطقة فندق المعلمين ازالة عدد من الاشغالات الموجودة فى احد الشوارع الجانبية للفندق حيث تم ازالة عدد من الكراسى والتندات الموجودة باحد المقاهى العشوائية المقامة على رصيف الشارع وازالة المقهى بالكامل باستخدام معدات الوحدة المحلية .

وخلال المرور بالشارع الجانبى لفندق المعلمين لاحظ المحافظ وجود تعدى من قبل احد المواطنين على رصيف الشارع واستغلاله فى اقامة حظيرة عليه لتربية الماعز واحاطتها بسور , وقد اصدر التعليمات بازالة الحظيرة المقامة على الرصيف والتى تعد تعدياً صارخاً على حرم الطريق العام .

وخلال الجولة اشرف المحافظ على تنفيذ قرار الغلق الصادر بحق احد المحال والموجود بشارع سوهاج ـ اسيوط وذلك لمخالفته الترخيص الصادر له , كما تم ايضاً خلال المرور بالشارع رفع الاشغالات الموجودة امام عدد من الكافتيريات كما اصدر التعليمات باصدار قرارات غلق للكافتيريات الثلاثة حيث تم تشميع الكافيهات الثلاثة بالشمع الاحمر لحين صدور قرارات الغلق الخاصة بهم .

وفيما يخص فرع التأمين الصحى القديم اصدر المحافظ تعليماته رئيس الحى بايقاف اعمال الهدم بالفرع وذلك لعدم حصولهم على ترخيص من الحى باجراء عمليات الهدم والترميم والصيانة للمبنى حيث تم الزام المقاول المسئول عن عمليات الهدم والصيانة بالمبنى بعدم اجراء اى عمليات هدم بالمبنى والزامه بمغادرة المكان وافراغه من المعدات الموجودة به .

وفى نهاية الجولة اكد محافظ الاقليم ان الكل لابد ان يعمل على توفير الراحة للمواطن السوهاجى وانه لن يسمح بوجود التعديات وخاصة الصارخة منها والتى تتسبب فى ارهاق المواطنين مشيراً الى ان المحافظة لن تألوا جهداً فى ازالة التعديات الموجودة بالشوارع العامة وذلك حرصاً على حق المواطن اولاً ثم حق الدولة .