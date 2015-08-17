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مصرع شاب وإصابة 3 اخرون فى حادث تصادم بسوهاج

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مصرع شاب وإصابة 3 اخرون فى حادث تصادم بسوهاج مصرع شاب وإصابة 3 اخرون فى حادث تصادم بسوهاج

أرشيفية

لقى شاب مصرعه وأصيب 3 أخرون بإصابات متفرقة نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية (موتوسيكل ) وذلك على الطريق الزراعي الغربى القاهره أسوان بجوار مدخل قرية بني حلوة.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغ من وحدة مباحث مركز شرطة البلينا تفيد وصول مشرحة مستشفى البلينا المركزى جثة لشاب يدعى علاء عبدالنبي 20 عام ويقيم بمركز البلينا بالاضافة الى ثلاثة اخرون بهم كسور وسحجات حيث تبين أن الحادث كان بسبب تصادم الدراجة البخارية بسيارة ميكروباص نتيجة الرعونة والسرعة الزائدة خلفت ورائها قتيل و3 مصابين تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة.

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