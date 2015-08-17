محافظ سوهاج يتفقد شركة المياه ويتابع مشروعاتها

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى واطمأن على الخدمات المقدمة بمركز خدمة العملاء والخط الساخن 125.

صرح بذلك اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف بأنه عقد اجتماع مع المحافظ لاستعراض المشروعات الجارى تنفيذها وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لإنهاء المشروعات فى التوقيتات المحددة لخدمة المواطن.

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