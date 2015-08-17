مركز النيل للإعلام ببورسعيد يطلق مبادرة "الطاقة المتجددة مستقبل وحياة"

أطلق مركز النيل للإعلام بمحافظة بورسعيد مبادرة "الطاقة المتجددة مستقبل وحياة".. حيث تضمنت فعاليات المبادرة اليوم حوارا مفتوحا حول "الترشيد أسلوب حياة" بمشاركة المهندس لطفى العزبى مدير إدارة الترشيد بشركة توزيع كهرباء القناة.

وقال مدير إدارة ترشيد الكهرباء، إن أهمية الترشيد تتمثل فى أنها أحد أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة التى تستخدم فى محطات توليد الكهرباء بما يساعد فى الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة، فمن الضرورى تعريف المواطنين بأهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، إضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد فى استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.

ومن جانبه، أضاف ايهاب الدسوقى عضو الاتحاد النوعى للطاقة الجديدة والمتجددة - خلال فعاليات المبادرة - أن الترشيد يجب أن يكون أسلوب حياة فهو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها.

ومن جانبها، أكدت ميرفت الخولى مدير عام مجمع إعلام بورسعيد أن مركز النيل قد بدأ للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة والتوجه نحو مجالات جديدة أهمها بالتأكيد الطاقة المتجددة وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالموضوع، واستهدفت جميع الفئات وركزت بشكل كبير على طلبة المدارس بجميع مراحلها للتشجيع على البحث العلمى وبث ثقافة الترشيد والمشاركة المجتمعية بشكل أكبر.