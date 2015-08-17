استرداد 7 أفدنة من أملاك الدولة كانت مخصصة لإنشاء مدرسة صناعية بالخانكة

أ ش أ

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في استرداد 7 أفدنة من أملاك الدولة مخصصة لإقامة إحدى المدارس الصناعية بالخانكة، واعتمدت لها الدولة 21 مليون جنيه، لكن عملية التنفيذ تعطلت بسبب التعديات.

>و من جانبه، قال المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية - في بيان له اليوم - إن القانون سينفذ على الجميع حفاظا على هيبة الدولة وحرمة أراضيها، مشددا على أنه قد تم التنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المختصة لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة على مستوى المحافظة، و أشار إلى أن أجهزة الأمن نجحت في إزالة التعديات وإخلاء ما يقرب من 35 أسرة بعد استيلائهم على الأراضي.

>وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بعدم توصيل المرافق أيا كانت لجميع المباني المخالفة والتي تم بناؤها بدون تراخيص وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

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