أخبار مصر للساعة 10م.. 1.6 مليار جنيه لحل مشكلة مصرف كتشنر بكفر الشيخ

نشر "اليوم السابع"، خلال الساعات الماضية، عددا من الموضوعات المهمة، فى مقدمتها، ما أكده محافظ كفر الشيخ، الدكتور أسامة حمد عبد الواحد، اليوم الاثنين، من رصد 1.6 مليار جنيه، لمعالجة مشكلة مصرف "كتشنر".. مشيرا خلال حضوره جلسة المجلس التنفيذى لقرية أبشان التابعة لمركز بيلا، إلى أن الرئيس أصدر تعليماته بتشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الإسكان، والرى، والبحث العلمى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لحل مشكلة مصرف "كتشنر".

وتابع "اليوم السابع"، على مدار الساعات الماضية، ارتفاع حصيلة ضحايا الموجة الحارة إلى 97 حالة وفاة منذ بدايتها وحتى الآن، بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد بدء الانخفاض التدريجى لدرجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء.. وفيما يلى موجز العاشرة.

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