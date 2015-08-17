صحتك تبدأ من فمك.. الأسنان الصحية تحميك من أمراض القلب والسكر

صحة الأسنان مهمة ليس فقط لابتسامة مثالية لكن الأسنان الصحية تحميك من مجموعة كاملة من المشاكل الصحية.

فى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن هناك خمسة أمراض يمكن الوقاية منها بالمحافظة على صحة الفم والأسنان وتشمل :

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1- مرض السكر

2- أمراض القلب والسكتة الدماغية

3- سرطان الثدى

>الأطباء يعرفون دائما أن المرضى الذين يعانون من داء السكر من النوع 2 لديهم زيادة فى خطر الإصابة بأمراض اللثة، ولكن خلصت دراسة علمية نشرت مؤخرًا فى مجلة السكر الأمريكية أن رعاية الفم المستمرة يمكن أن تقلل كثيرا من مخاطر الإصابة بأمراض اللثة.>كثير من الناس يعرفون بالفعل أن البكتيريا الموجودة فى الأسنان واللثة يمكن أن تخترق مجرى الدم بسهولة وتسبب انسداد الشرايين والأوعية الدموية وتزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.>العلماء يكتشفون صلات جديدة بين صحة الفم والصحة العامة يوميا، حيث أظهرت دراسة جديدة أجريت فى السويد، أن النساء اللاتى يعانين من التهاب اللثة والأسنان يرتفع لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 11% مقارنة بالنساء اللواتى لم يكن لديهن مشاكل صحية تتعلق بالفم، وهذا سبب إضافى لرعاية جيدة للأسنان واللثة.