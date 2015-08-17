مرشح رئاسى أمريكى لـ"cnn": الحرب فى العراق ستنتهى بتقسيمها إلى 3 دول

قال جون كاسيتش، المرشح للانتخابات الأمريكية عن الحزب الجمهورى، إنه على الأغلب فإن الأمور فى العراق والحملة الدولية ضد تنظيم "داعش" فى العراق والشام ستنتهى بتقسيم البلاد.

وقال لـ"CNN فى إجابة على سؤال حول قرار الرئيس الأمريكى السابق، جورج بوش بشن حرب فى العراق: "ما كنت لأدخل نفسى فى الملف العراقى، وكما ترون الآن فإنه وبالنهاية سينتهى المطاف بالعراق على الأغلب إلى الانقسام لثلاثة أجزاء".

وحول الإرهاب والعمليات الانتحارية قال المرشح الجمهورى: "على كل الديانات فى العالم أن تقف وتقول للانتحارى إنه إذا أقدمت على تفجير نفسك بنساء وأطفال برآء وتعتقد بأنك ستذهب إلى الجنة فإنك تعانى من مشكلة وأنت مجنون، وإن أمسكنا بك سنلقى بك فى السجن لبقية حياتك على الأغلب".

وأضاف: "كان لابد لنا من الإبقاء على قاعدة واحدة فى العراق على الأقل،" وذلك ردًا على سؤال حول رأيه بإقدام الرئيس الأمريكى، باراك أوباما على سحب القوات الأمريكية من العراق.

وتابع قائلاً: "الأكراد حلفاء جيدون لنا، وعلينا أن نعى احتياجاتهم لبعض الأمور وموازنة ذلك أمام تركيا وهو الأمر الذى يتحول إلى مشكلة بالنسبة لنا على ذلك الصعيد".